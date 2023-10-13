انت الأن تتابع خبر فيديو: تفجير الجدار بين لبنان والأراضي المحتلة .. والاحتلال يقصف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت وسائل إعلام عبرية عن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أنّ قوات الاحتلال تقصف بالمدفعية الأراضي اللبنانية ردًا على انفجار عند السياج الحدودي في حنيتا"، وأشارت إلى أنّ الاحتلال ضرب جنوب لبنان بنحو 15 قذيفة.

وأشارت مصادر أمنية لبنانية إلى أنّه تم تفجير الجدار الحدوديّ بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة جانب موقع الحمرا في "خراج علما الشعب" وإطلاق قذيفة على الدبابات المتمركزة في الموقع"، كما أشارت إلى أنّ "قوات اليونيفيل في الناقورة تطلق صفارات الإنذار في مواقعها و تطلب من وحداتها في النزول الى الملاجىء".

وكان الاحتلال اشتبه بوجود تسلل، ودعا سكان "حنيتا" القريبة من الحدود مع لبنان الالتزام بالملاجئ.