أمير قطر يستقبل بلينكن في الدوحة

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الرياض - روايدا بن عباس - أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أهمية بذل الجهود لخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية وفتح ممرات آمنة في قطاع غزة للإغاثة والجهود الإنسانية.



كما أكد الشيخ تميم على أهمية عدم اتساع العنف إقليميا وشدد على موقف الدوحة بإدانة استهداف المدنيين.



بدوره قال بلينكن، إنه أعرب خلال لقائه مع أمير قطر عن "تقديره لجهود الدوحة في تأمين عودة الرهائن".



وكان بلينكن وصل الدوحة في وقت سابق ضمن جولة إقليمية في المنطقة بالتزامن مع التصعيد في الأراضي الفلسطينية.