انت الأن تتابع خبر الاحتلال بالفسفور الأبيض يقصف لبنان وغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وكالة الانباء اللبنانية، الجمعة أنه تم رصد انفجار قذائف فسفورية حارقة في أجواء محيط بلدات الضهيرة وعلما الشعب.

وأفادت الوكالة بوقوع اشتباكات في جنوب لبنان في المنطقة الحدودية الواقعة بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، متحدثة عن تبادل إطلاق نار في ظل قصف من الجانب الإسرائيلي لمحيط المنطقة وتحليق مكثف لطائرات الأباتشي المروحية التي قامت بعمليات تمشيط وقصف.

وتابعت الوكالة اللبنانية الرسمية أن القصف المدفعي استهدف محيط بلدات الضهيرة وعلما الشعب ويارين، وأدى في خراج بلدة علما الشعب إلى اندلاع حريق هائل، في ظل تحليق مكثف للطائرات الحربية، فيما رصد انفجار قذائف فسفورية حارقة في أجواء المنطقة.

كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، قائلة إن استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.



وقال الجيش اللبناني في بيان إن قوات الاحتلال استهدفت برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني في بلدة علما الشعب، يُستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية دون وقوع إصابات.

وأكد مصدر أمني لبناني أن القصف الذي استهدف منطقة الضهيرة ومحيطها طال أحد أبراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني، فيما سقطت إحدى القذائف أيضا على مقربة من مركز عسكري للجيش، دون وقوع أي إصابات، وفق تأكيد المصدر.

وتبنت فصائل "سرايا القدس" و"كتائب القسام" محاولات تسلل واشتباك مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود اللبنانية، فيما قصف حزب الله مواقع للجيش الإسرائيلي مرات عدة أتى آخرها في سياق ما وصفه بالرد على مقتل ٣ من عناصره في قصف الاحتلال الإسرائيلي على الجانب اللبناني.