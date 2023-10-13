انت الأن تتابع خبر رئيس المخابرات البريطانية السابق: حماس تستدرج الاحتلال للفخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الاستخبارات البريطانية السابق، أليكس يونغر، إن حماس "نصبت فخاً" لـ "إسرائيل"، في حال أقدمت الأخيرة على الاجتياح البري لقطاع غزة.



وكانت مصادر إسرائيلية عدة تحدثت عن تحضير "إسرائيل" قواتها من أجل القيام بعملية برية في قطاع غزة، بعد أيام من القصف المكثف الذي استهدف كل أجزاء القطاع، وسبّب بسقوط الآلاف من الشهداء والجرحى وتدمير آلاف المباني السكنية والمنشآت الخدمية في القطاع.



وبحسب صحيفة "Business Insider" الأميركية، فإن رئيس الاستخبارات البريطاني السابق قال: "إن حماس تستفز إسرائيل لغزو غزة"، محذراً الاحتلال من أن "الغزو سيكلف الكثير من الأرواح ويؤدي إلى التطرف".



وأضاف يونغر، الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات الخارجية في المملكة المتحدة من 2014 إلى 2020، خلال مقابلة على قناة "بي بي سي" البريطانية: "من الواضح الآن أن حماس تنصب فخاً لإسرائيل".



وتابع: "سوف تكون حماس مسرورة أن تلتزم إسرائيل بغزو بري واسع النطاق لغزة، بسبب حجم الصراع الذي سيترتب على ذلك وشدته، وما سيترتب على ذلك من خسارة في الأرواح البريئة لا محالة. التطرف الذي قد يولده، وإلى أي مدى سيضع حلفاء إسرائيل وشركاءها في المنطقة في موقف مستحيل".