انت الأن تتابع خبر خبير استراتيجي: عياش 250 لم يكن في الحسبان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن استخدام كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صاروخ "عياش 250″ ضمن معركة" طوفان الأقصى" مسألة ضرورية جدا، لأنه يصل لأهداف ليست في حسبان مخطط الاحتلال الإسرائيلي.



وقال الدويري إن "عياش 250" هو صاروخ بعيد المدى لا تستطيع القبة الحديدية الإسرائيلية التعامل معه، باعتبار أنها تتعامل فقط مع الصواريخ والقذائف المدفعية التي يتراوح مداها ما بين 5 كيلومترات و70 كيلومترا.



وفي تطور نوعي سجل في اليوم السابع من معركة "طوفان الأقصى"، قالت كتائب عز الدين القسام إنها استهدفت مدينة صفد بصاروخ "عياش 250" والذي استخدم للمرة الأولى في عمليات "طوفان الأقصى"، وكانت حركة حماس قد أدخلت الصاروخ للخدمة عام 2021 في عملية "سيف القدس".



وعن أهمية استهداف كتائب القسام مدينة صفد شمال إسرائيل حيث يوجد مركز القيادة العسكرية للجبهة الشمالية الإسرائيلية أشار الدويري إلى أهمية هذه القيادة التي أنشأت بعد حرب 1948، وكان لها دور رئيس وفاعل في الحروب الحاسمة التي خاضتها إسرائيل ضد العرب (احتلال الجولان عام 1967 والهجوم المضاد عام 1973 واجتياح لبنان عام 1982).



ومن جهة أخرى، أوضح الدويري أن التوغل البري ستكون تكلفته باهظة جدا على الجانبين، وخاصة على الجانب الإسرائيلي، لأنه سيجبر على القتال وسط الركام ومن المسافة صفر مع تحييد أسلحة الإسناد بالكامل بما في ذلك المدرعات، وسيواجه مقاومة فلسطينية.