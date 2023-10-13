انت الأن تتابع خبر شاهدوا لحظة اطلاق صاروخ عياش 250 لأول مرة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت حركة المقاومة الاسلامية حماس مساء الجمعة تسجيل مصور للحظة اطلاق صاروخ نوع “عياش 250″

مستهدفة مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة لاول مرة في معركة طوفان الأقصى.

صحيفة يديعوت أحرونوت قالت إن:”الصاروخ الأخير الذي أُطلق من غزة باتجاه شمال الكيان هو الصاروخ الأطول مدى الذي يطلق من قطاع غزة”.

أكد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن استخدام كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صاروخ "عياش 250″ ضمن معركة" طوفان الأقصى" مسألة ضرورية جدا، لأنه يصل لأهداف ليست في حسبان المخطط الإسرائيلي.

وقال الدويري - وفق قناة الجزيرة - إن "عياش 250" هو صاروخ بعيد المدى لا تستطيع القبة الحديدية الإسرائيلية التعامل معه، باعتبار أنها تتعامل فقط مع الصواريخ والقذائف المدفعية التي يتراوح مداها ما بين 5 كيلومترات و70 كيلومترا.

وفي تطور نوعي سجل في اليوم السابع من معركة "طوفان الأقصى"، قالت كتائب عز الدين القسام إنها استهدفت مدينة صفد بصاروخ "عياش 250" والذي استخدم للمرة الأولى في عمليات "طوفان الأقصى"، وكانت حركة حماس قد أدخلت الصاروخ للخدمة عام 2021 في عملية "سيف القدس".