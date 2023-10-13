انت الأن تتابع خبر الاحتلال .. صاروخ للمقاومة قتل 50 جنديًا اسرائيلياً في بئيري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتَ بندِ سُمح بالنشر، قالت القناة 12 العبريّة نقلًا عن جيش الاحتلال إنّ صورايخ المقاومة الفلسطينيّة أصابت طائرة كانت تحمل 50 جنديًا في مستوطنة بئيري ومقتل كلّ مَن فيها.

وقالت قناة 12 العبرية: "في صباح يوم السبت الماضي، قبل تنفيذ هجوم حماس بوقت قصير، وصلت مروحية يسعور التي كان على متنها عدد من الجنود المظليين إلى منطقة غلاف غزة، وبسبب خلل أصاب المروحية هبطت اضطراريًا في كيبوتس بئيري- ومع وصول مقاتلي القسام إلى الكيبوتس، تمكن القسام من استهداف المروحية بصاروخ موجه مما أدى إلى تدميرها بالكامل، ووقعت اشتباكات بين مقاتلي نخبة القسام وجنود الاحتلال".

وفي ذات السياق، كانت أعلنت كتائب القسام، عبر حسابها في تيليجرام الساعة (1:42 من ظهر الجمعة) أنّها "قصفت تحشدات للعدو شرق بئيري برشقة صاروخيّة"، لكن يبدو أنّ قصف الطائرة حصل يوم السبت الماضي.