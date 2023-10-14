14 شهيدًا في الضفة وقصف منزل شمالي غزة

انت الأن تتابع خبر14 شهيدًا في الضفة وقصف منزل شمالي غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر اعلامية، الجمعة ، بوقوع إصابات بقصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية شمالي قطاع غزة.



وقالت المصادر ، إن غارات الاحتلال الإسرائيلية جديدة وقصفا مدفعيا، أصاب مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.



وفي السياق ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 14 شهيدا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية الجمعة.



هذا واندلعت مواجهات في جميع أنحاء الضفة الغربية تضامنا مع غزة، التي تتعرض لقصف إسرائيلي مدمر منذ السبت الماضي، أسفر عن أكثر من 1900 شهيد، وآلاف الجرحى .