انت الأن تتابع خبر ضباط بجيش الاحتلال يكشفون مستجدات الهجوم البري على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد ثلاثة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، "لم يتم الكشف عن هويتهم"، أنه تم تأجيل التوغل المقرر في قطاع غزة لعدة أيام بسبب الظروف الجوية السيئة، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وأشار التقرير الإعلامي الأميركي في وقت متأخر السبت، فإنه قد كان المفترض أن يبدأ الهجوم البري عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولكن تم تأجيله جزئيا بسبب السماء الملبدة بالغيوم التي كانت ستجعل من الصعب على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات دون طيار توفير غطاء جوي للقوات البرية.

من ناحية ثانية، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم أطفال.

كما استشهد 15 آخرون، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل الهوى بغزة.