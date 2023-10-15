انت الأن تتابع خبر أبرز أحداث طوفان الأقصى في يومها التاسع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "تصفية" قائد القوة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس التي نفذت عملية اجتياح نيرين ونير عوز في غلاف غزة، وفقا لتعبيرهم.

فيما لم تؤكد حماس الإعلان حتى اللحظة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل مجندة وإصابة جندي نتيجة خلل عملياتي أثناء نشاط عسكري بحري قرب الحدود مع لبنان.

هذا ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 7 جنود إضافيين قتلوا منذ بدء هجوم حماس على إسرائيل، ليرتفع العدد المعلن إلى 286 ضابطا وجنديا.

وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني إنه أبلغ عائلات ضباطه وجنوده الـ7.

يشار إلى أن آخر حصيلة رسمية معلنة عن القتلى الإسرائيليين بلغت 1300 قتيل و3526 مصابا منهم 29 في حالة حرجة، و324 خطيرة، و616 متوسطة، والباقين بحالة طفيفة.

هذا ونعى حزب الله اللبناني مقاتلا ثانيا استشهد في الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت.

ويشهد جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي ومحاولات تسلل إلى الاراضي المحتلة من لبنان منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

من ناحية ثانية، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 55 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين منذ أسبوع إلى 455 شخصا.

وذكرت المسؤولة الإعلامية للنادي أماني سراحنة، أن جيش الاحتلال اعتقل ما يزيد عن 455 فلسطينيا منذ يوم 7 أكتوبر /تشرين الأول الجاري، تزامنا مع بدء عمية طوفان الأقصى.

على صعيد آخر، قالت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي لم تكشف عن هويته أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض الأحد، مع استعداد "إسرائيل" لبدء اجتياح بري لقطاع غزة.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التقى نظيره الأميركي الذي أكد أهمية العمل المشترك لتفادي امتداد الأزمة الراهنة، مشيرا إلى ضرورة العمل على حماية المدنيين وإقامة مناطق آمنة وإيصال مساعدات إلى غزة.

من ناحيتها، حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من تعرض الفلسطينيين لخطر جسيم للتطهير العرقي الجماعي.

وقالت المقررة الأممية المستقلة، في بيان، إن "هناك خطرا جسيما، بأن ما نشهده قد يكون تكرارا لنكبة عام 1948، ونكسة عام 1967، ولكن على نطاق أوسع، يتعين على المجتمع الدولي فعل كل شيء لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".