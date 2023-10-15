2329 شهيدا و9024 مصاباً في غزة

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رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 2329 شهيدا و9024 مصابا معظمهم من النساء والأطفال.

هذا وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 47 عائلة مُحيت بالكامل من السجل المدني في قطاع غزة، واستشهد كل أفرادها بعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

كما قالت أن 400 شخصا استشهدوا السبت، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية على القطاع، بينما أصيب نحو 1500 شخص.

وذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأحد، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 8 أيام تجاوز عدد شهداء عدوان 2014 خلال 51 يوما.

هذا ودخلت عملية طوفان الأقصى يومها التاسع، التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.