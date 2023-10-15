انت الأن تتابع خبر إجلاء من تبقى من سكان سديروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتواصل الأحد، إجلاء ما تبقى من سكان مستوطنة سديروت، الذين يقدر عددهم بنحو 7 آلاف، إلى مناطق داخل إسرائيل، وفقا لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسديروت هي إحدى البلدات التي تقع في غلاف غزة، وتقدر مساحتها بحوالي 5 كيلومترات مربعة، تبعد عن مدينة غزة حوالي 1.5 كيلومترا، يبلغ عدد سكانها أكثر من 19 ألف مستوطن.

أنشأها الاحتلال من أجل توطين عشرات الآلاف من اليهود الشرقيين في تجمعات سكنية، ولتلعب دورا أساسيا في مواجهة المقاومة الفلسطينية، ويرمز اسمها إلى شعار "جعل الصحراء تزهر".

من ناحية ثانية، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل مجندة وإصابة جندي نتيجة خلل عملياتي في أثناء نشاط عسكري بحري قرب الحدود مع لبنان.