انت الأن تتابع خبر عشرات آلاف الجنود سيشاركون بالهجوم البري على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد ضباط إسرائيليين كبار أن عشرات آلاف الجنود الإسرائيليين سيشاركون في الهجوم البري على غزة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وفي وقت سابق السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لعمليات برية كبيرة، مع تزايد التوقعات بتوغل وشيك لقطاع غزة بعد أكثر من أسبوع من عملية "طوفان الأقصى".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته انتشرت في جميع أنحاء "إسرائيل"، مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب، مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة.

ورغم الاستعدادات، أكد ثلاثة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، "لم يتم الكشف عن هويتهم"، أنه تم تأجيل التوغل المقرر في قطاع غزة لعدة أيام بسبب الظروف الجوية السيئة، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وأشار التقرير الإعلامي الأميركي في وقت متأخر السبت، إلى انه كان المفترض أن يبدأ الهجوم البري عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولكن تم تأجيله جزئيا بسبب السماء الملبدة بالغيوم التي كانت ستجعل من الصعب على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات دون طيار توفير غطاء جوي للقوات البرية.

من جانبه، قال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح الأحد: "إذا كنا نتوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتصفية كل عنصر في حماس والجهاد الإسلامي فهذا لن يحدث مطلقاً".

من ناحية ثانية، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ليل السبت، إرسال حاملة طائرات أميركية ثانية إلى شرق البحر المتوسط، بحسب واشنطن بوست.

وستنضم حاملة الطائرات "يو اس اس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة "جيرالد فورد" التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة قبل أسبوع.

وفي نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن نشر حاملة الطائرات الثانية، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعم واشنطن لجهود حماية المدنيين.

وقال البيت الأبيض، في بيان حول المكالمة الهاتفية، إن الزعيمين ناقشا "تنسيق الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية"، من دون ذكر غزة بشكل مباشر.

كما تحدث بايدن السبت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع .