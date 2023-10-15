انت الأن تتابع خبر توجهات بترحيل الفلسطينيين وداعمي حماس من أميركا والمانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، خلال حديثها لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد، تأييدها لطرد داعمي حركة المقاومة الإسلامية حماس من ألمانيا.

وقالت فيزر "سوف نستخدم جميع السبل القانونية لطرد داعمي حماس".

وتلقت الوزيرة الألمانية دعما في ذلك من رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم لارس كلينغبايل، الذي صرح لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية في عددها الصادر الأحد بقوله: "إذا كان الشخص الذي يحتفل بحماس في الشوارع الألمانية لا يحمل الجنسية الألمانية، فيجب حينئذ طرده من ألمانيا".

وفي سياق منفصل، يتجه الجمهوريون في الكونغرس الأميركي إلى تقديم تشريع لمنع الولايات المتحدة من قبول أي لاجئين فلسطينيين جدد قد يخرجون من الأزمة الحالية في غزة وتشريع آخر لترحيل الأجانب، ولا سيما الفلسطينيين، من الولايات المتحدة.

وقال النائبان توم تيفاني (جمهوري عن ولاية ويسكونسن) وأندي أوجلز (جمهوري عن ولاية تينيسي) إنهما خططا لتقديم "قانون ضمان عدم قبول المعتدين" أو (قانون غزة) من أجل منع إدارة الرئيس الأميركي جوزف بايدن من منح تأشيرات لأي حامل جواز سفر فلسطيني.

وسيمنع مشروع القانون أيضًا وزارة الأمن الداخلي من السماح للفلسطينيين بدخول الولايات المتحدة من خلال برنامج الإفراج المشروط التابع للوكالة.

وقال توم تيفاني على موقع إكس "لا يمكننا أن نسمح للرئيس بايدن بإساءة استخدام قواعد الإفراج المشروط والتأشيرات لدينا لإحضار الفلسطينيين الذين لم يتم التحقق منهم" مؤكدا لقد "قدمت قانون غزة لحماية الأمن القومي الأميركي".