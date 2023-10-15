انت الأن تتابع خبر اشتباكات بين القسام وجيش الاحتلال وقصف بالحدود اللبنانية الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجري حاليا اشتباكات ملحمية بين مقاومين من كتائب القسام وجيش الاحتلال في مستوطنة نير عام بغلاف غزة.

وطلب جيش الاحتلال من المستوطنين في عدة مناطق قريبة من سديروت أن يحبسوا أنفسهم في الملاجئ.

من ناحية ثانية، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي القطاع الغربي من جنوبي لبنان.

وقصف اسرائيلي كثيف يستهدف محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

هذا وسقط صاروخ مضاد للدروع في مستوطنة شتولا في القطاع الغربي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، واكد حزب الله تحقيق اصابات في صفوف قوة اسرائيلية في شتولا.

واشارت مصادر طبية اسرائيلية مقتل احد المصابين في شتولا.

يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تبادل إطلاق نار في المنطقة ذاتها، وأشار إلى وقوع 3 جرحى أحدهم بحالة خطرة.

وفي وقت سابق، نعى حزب الله اللبناني مقاتلا ثانيا استشهد في الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت.

ويشهد جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي ومحاولات تسلل إلى الاراضي المحتلة من لبنان منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.