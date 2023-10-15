الاحتلال يعترف بقوة حماس والمقاومة

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رياض - احمد صلاح - يعترف الاحتلال بشكل متواصل بقوة حماس وفصائل المقاومة وصعوبة القضاء عليها.

فقال المحلل الصهيوني تسيفي يحزكيلي في القناة 13 العبرية: "رغم مئات الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة وتدمير المباني والأبراج، إلا أن حماس ما زالت في أوج قوتها، ولم تتضرر بشيء".

وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح الأحد، : إذا كنا نتوقع أن يقوم "الجيش" الإسرائيلي بتصفية كل عنصر في حماس والجهاد الإسلامي فهذا لن يحدث مطلقاً.

من ناحية ثانية، أكد ضباط إسرائيليين كبار أن عشرات آلاف الجنود الإسرائيليين سيشاركون في الهجوم البري على غزة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.