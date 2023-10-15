انت الان تتابع خبر ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 3715 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد الجرحى منذ بداية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس وفصائل المقاومة في 7 تشرين الأول الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان: بلغ عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى الأحد 3715، بينهم 26 حالة حرجة، و313 خطيرة، و683 متوسطة، والباقون إصاباتهم طفيفة.

وكان عدد الجرحى سابقًا 3526، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي، بحسب مصادر إعلامية رسمية.

من ناحية ثانية قال جيش الاحتلال إنه سيفعل كل ما يلزم في كل أنحاء الشرق الأوسط لحماية امنه.