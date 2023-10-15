انت الأن تتابع خبر بيان صادر عن المقاومة الإسلاميّة في لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها هاجموا موقع الاحتلال بالأسلحة المباشرة والمناسبة في سياق الرد على الاعتداءات الصهيونية المتمادية على القرى الحدودية.

وهذا نص البيان:

"‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا في موقع الراهب مما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.".

‏ بين رقم 2

‏‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

في سياق الرد على الاعتداءات الصهيونية المتمادية على القرى الحدودية هاجم مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية موقع الراهب الصهيوني بالأسلحة المباشرة والمناسبة. ‏

بيان رقم 3

"وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لإستشهاد الصحافي ‏عصام العبدالله وجرح عدد من الصحافيين وأيضاً القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا ‏وأدى إلى استشهاد المواطنين خليل اسعد علي هاشم و رباد حسين العاكوم، قامت مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد الموافق ‌‏15/10/2023 بإستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح.‏

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وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".