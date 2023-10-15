انت الأن تتابع خبر غارت إسرائيلية كثيفة على شمال غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة.



ووصل عدد من الضحايا الى مستشفى خان يونس جراء القصف لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة بقطاع غزة قد قالت في وقت سابق الاحد إن عدد الشهداء ارتفع إلى 2329 شهيدا و9024 مصابا معظمهم من النساء والأطفال.

هذا وذكرت الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 47 عائلة مُحيت بالكامل من السجل المدني في قطاع غزة، واستشهد كل أفرادها بعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

كما قالت أن 400 شخصا استشهدوا السبت، جراء القصف لإسرائيلي على قطاع غزة بينما أصيب نحو 1500 شخص.