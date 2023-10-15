انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. القسام تقصف سديروت بالصواريخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام انها قصفت بالصواريخ مستوطنة سديروت ردا على استهداف المدنيين.

ونشر احد اعضاء الكنيست عبر منصة اكس، فيديو يوثق سقوط الصاروخ في سديروت أثناء تواجده في المستوطنة.

من ناحية ثانية، أكدت منظمة العفو الدولية استخدام "إسرائيل" قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة المكتظ بالمدنيين.

وقالت المنظمة، في بيان الأحد، إن مختبر أدلة الأزمات لدينا جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية لقذائف الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة.