انت الأن تتابع خبر ولي العهد السعودي لبلينكن: المملكة ترفض استهداف المدنيين بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاحد، مع وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن في الرياض.

وأكد بن سلمان لبلينكن إن بلاده ترفض استهداف المدنيين وتعطيل البنى التحتية في غزة.



وأشار بن سلمان إلى أن المملكة تسعى لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد في غزة، مؤكدا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن القطاع.

وكان بلينكن قد أشار في وقت سابق إلى أنه عقد اجتماعا مثمرا للغاية مع ولي العهد السعودي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -في بيان- إن الوزير "سلط الضوء على تركيز الولايات المتحدة الراسخ على وقف الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن ومنع انتشار الصراع".