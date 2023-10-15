انت الأن تتابع خبر مجازر غزة لا تتوقف والاحتلال يتجرد من الإنسانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو ان الكارثة الإنسانية التي كان الجميع يتخوف من حدوثها في قطاع غزة نتيجة المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق السكان، بدات تتحقق على جميع الصعد.

فقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فلايش إن مخزون البرنامج من الأغذية في غزة بدأ ينفد وإنه عاجز الآن عن إدخال مزيد من الغذاء للقطاع، وأضافت: "لدينا إمدادات تكفي لإطعام 1.3 مليون شخص مكدسة على الحدود ونحتاج لممرات آمنة لإدخالها".

وقالت مصادر فلسطينية في غزة، ان الآلاف معرضون للموت في القطاع إذا لم يتم إدخال المساعدات الطبية اللازمة.

هذا وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الوضع في قطاع غزة بات "حرجا جدا"، مناشدة بالسماح لإدخال أدوية ومواد إغاثية والسماح لفرقها بالعمل هناك.

وتستمر الغارات الإسرائيلية الكثيفة باستهداف مناطق شمال غربي قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلا مأهولا وسط شارع الجلاء في غزة، والمستفيات تعج بالمصابين والجرحى والشهداء، وسط وقف الامدادات عن السكان في القطاع.