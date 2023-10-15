انت الأن تتابع خبر الحرس الثوري الإيراني يزحف نحو الحدود السورية ـالإسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال":إن الحرس الثوري الإيراني يقوم بنقل بعض عناصره نحو الحدود السوريةـ الإسرائيلية، مما يثير مخاوف من احتمال فتح جبهة جديدة في المواجهة بين تل أبيب وخصومها الإقليميين.



ووفقا لما نقلته الصحيفة عن مستشار الحكومة السورية وناشط من دير الزور، يقوم الحرس الثوري الإيراني بإعادة نشر مقاتليه من مدينة دير الزور شرقي سوريا باتجاه الجنوب إلى منطقة قريبة من دمشق.

وقال الناشط: "عملية انتشار سجلت لبعض العسكريين، ومنهم من هم خبراء في الصواريخ".



من جهته، قال مستشار الحكومة السورية إن هدف إيران دفاعي إلى حد كبير، لكن هناك قلق كبير من أنه إذا اندلعت حرب، فستكون هناك حاجة قوية لحماية النظام".