انت الان تتابع خبر الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية دعما لإسرائيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط في إطار “ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس” على الدولة العبرية.



وستنضم حاملة الطائرات “يو اس اس أيزنهاور” ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة “جيرالد فورد” التي سبق أن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم حماس قبل أسبوع.



وقال أوستن في بيان: إن نشر السفن الحربية يشير إلى “التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب”.