انت الأن تتابع خبر مدير المستشفى الكويتي برفح:إبادة جماعية في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هدد الاحتلال الإسرائيلي الأحد، بقصف المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح، مطالبا بإخلائه.

وبحسب مصادر فلسطينية، رفضت إدارة المستشفى الكويتي كغيرها من مستشفيات غزة التهديدات الاسرائيلية لأن بداخلها أعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين، وبعضهم بحالة حرجة وخطيرة، وعلى التنفس الاصطناعي، وفي حال إخلاء المستشفى تصبح هذه الحالات عرضة للموت.



وواصلت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية تهديد عدة مستشفيات في قطاع غزة بالقصف في حال عدم إخلائها، فيما ترفض الكوادر الطبية هذه التهديدات وتواصل عملها في ظل أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها قطاع غزة، إذ توشك المنظومة الصحية بأكملها على الانهيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم سماح الاحتلال بإيصال الكهرباء والمياه والوقود للقطاع منذ بداية العدوان قبل تسعة أيام، فيما يتكدس آلاف الجرحى في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوقف لحظة عن استقبال جرحى العدوان.

وناشد مدير المستشفى الميداني الكويتي، العالم والعرب بالتدخل فورا لان غزة تشهد إبادة جماعية، مؤكدا اننا لن نغادر غزة وسنبقى صامدين لمعالجة المصابين جراء قنابل الاحتلال.