انت الأن تتابع خبر فيديو .. صواريخ من جنوب لبنان وحزب الله أصاب دبابتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت وسائل إعلام عبريّة أنّ رشقة صاروخية كبير أطلقت من جنوب لبنان نحو الجليل الغربيّ، أفادت أنّها طالت رأس الناقورة ونهاريا المحتلة.

وقال جيش الاحتلال إنّه رصد إطلاق أكثر من 30 صاروخ على الجليل، فيما دوت صافرات الإنذار في الشمال الفلسطينيّ المحتل.

وكانت نقلت رويترز وزير أمن الاحتلال قوله "ليست لدينا مصلحة في شن حرب على جبهتنا الشمالية"، فيما عاد وزير خارجيّة إيران عبر مقابلة ظهر الأحد، للتأكيد أنّ عدم الوقف الفوري للعدوان يعني توسّع المواجهة.

كما قال بيان لحزب الله قبل قليل إنّه قام باستهداف دبابتين، وفيما يلي نص البيان:

"في مواصلة للردّ على قتل وجرح الصحافيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر اليوم الأحد الواقع في 15-10-2023 بمهاجمة ثكنة حانيتا ‏الصهيونية بالصواريخ الموجّهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة ‏وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو". ‏