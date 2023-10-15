وزير خارجية الاحتلال:على العالم أن يسمح لإسرائيل بالقضاء على الإرهاب الإسلامي

انت الأن تتابع خبر وزير خارجية الاحتلال:على العالم أن يسمح لإسرائيل بالقضاء ى الإرهاب الإسلامي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين: إن على العالم السماح لإسرائيل بالقضاء على "الإرهاب الإسلامي"، محذرا من أنه قد يطال الدول الأوروبية أيضا.



وقال كوهين أثناء لقائه نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في مدينة عسقلان الأحد: "على العالم أن يفسح المجال لإسرائيل للقضاء على الإرهاب الإسلامي وإلا فإن هذا الإرهاب سيطال الدول الأوروبية أيضا".



وأضاف أن "إسرائيل في حالة حرب مع حماس".



وجاء في بيان عن الخارجية الإسرائيلية: "تعهدت وزيرة خارجية فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي بالمساعدة في عودة المختطفين" الإسرائيليين.



ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى إسرائيل السبت في "زيارة دعم وتضامن" مع تل أبيب.