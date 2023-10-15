انت الأن تتابع خبر مصر .. مجلس الأمن القومي يصدر 6 قرارات موجهة لإسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترأس الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة، وصدر عن الاجتماع عن الاجتماع 6 قرارات.



وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:



- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.



- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية، من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.



- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا (حل الدولتين)، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.



- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.



- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.



- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية، من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.