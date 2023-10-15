انت الأن تتابع خبر إعلام أمريكي:هجوم بري على غزة نهاية الأسبوع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش الإسرائيلي خطط لشن هجوم بري على قطاع غزة في نهاية هذا الأسبوع، لكنه أجله لبضعة أيام بسبب الظروف الجوية التي كانت ستعيق قدرة الطيارين ومشغلي الطائرات بدون طيار على دعم القوات البرية.



ونقلت وسائل الإعلام عن ثلاثة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي الذين قدموا تفاصيل غير سرية حول الخطة الهجومية.



ووفقا للخطة، صدرت أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على مدينة غزة وتدمير القيادة الحالية للقطاع، حسبما جاء في تقرير السبت، مضيفا أنه من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى الدبابات وخبراء المتفجرات والقوات الخاصة، في العملية.



وذكرت وسائل إعلام نقلا عن ضابط في حماس أن مقاتلي حماس يخططون من جانبهم لنصب كمين للقوات الإسرائيلية من الخلف من خلال الخروج فجأة من العديد من الأنفاق المخفية تحت الأرض في مدينة غزة.



وفي وقت سابق من اليوم، قال الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش إن إسرائيل تخطط لهجوم على غزة باستخدام قنابل مجهزة بمجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM)، الأمر الذي سيؤدي إلى التدمير الكامل للمدينة.