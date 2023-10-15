انت الان تتابع خبر كتائب القسام تقصف عسقلان وأنباء عن إصابة رتل من الجيش الإسرائيلي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رشقات صاروخية مكثفة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، ودوّت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، حيث أعلنت كتائب القسام قصفها ردا على استهداف المدنيين.



ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس" عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة ردا على استهداف المدنيين".



كما جددت "القسام" قصفها لمجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية أخرى.



وأعلنت المتحدثة باسم نجمة داود الحمراء: بلاغات عن إصابات وسقوط أشخاص في قصف على عسقلان الآن.



وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فقد أصاب أحد صواريخ المقاومة مبنى في مدينة عسقلان بشكل مباشر.



وتظهر صور نشرها الإعلام الإسرائيلي، الدمار الذي تعرضت له مدينة عسقلان إثر الرشقة الصاروخية.

وأشارت مصادر مطلعة أن صواريخ القسام أصابت رتلا من الجيش الاسرائيلي كان متمركزا هناك.