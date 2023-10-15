انت الأن تتابع خبر عباس: أفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو، آخر تطورات الأوضاع الصعبة في فلسطين.



وأكد عباس، وفقَ وفا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس مادورو الأحد، "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، وحماية الشعب الفلسطيني، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".

ووجدد الرئيس عباس "الرفض الكامل للتهجير من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية"



وأكد عباس، كما نقلت الوكالة الرسميّة الفلسطينية "رفض قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين، مجددا التأكيد على نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول لأهدافنا الوطنية، مؤكدا ضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال، كما أكد الرئيس أن سياسات وأفعال "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".



من جانبه، أكد رئيس فنزويلا تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، مشيدا بالأسلوب الذي يتبعه الرئيس عباس المبني على الحوار والدبلوماسية والسلام، مؤكدا أنه قد اتخذ قرارا لإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، داعيا لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.