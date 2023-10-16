انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد قتلى الضباط والجنود الإسرائيليين .. مستجدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى ان ضابطا في الجيش الإسرائيلي قُتل الأحد بنيران مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية.

وكان حزب الله اللبناني أعلن أنه هاجم الأحد 5 مواقع إسرائيلية، وقال إنه استهدف مركزا لجيش الاحتلال في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة، وإن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين.‏

كما نشر الجيش الإسرائيلي اسمي جنديين إضافيين قتلا منذ بدء مواجهات طوفان الأقصى، ليرتفع العدد المعلن إلى 291 ضابطا وجنديا.

أما الوضع في غزة، استشهد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين صباح الاثنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكانت الطائرات الإسرائيلية شنت الليلة الماضية قصفا مكثفا على مناطق عدة في قطاع غزة.

هذا وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين عن وجود 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

وكتب الصندوق في بيان على منصة "إكس" أن "50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية. 5500 منهن سوف يلدن خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأكد الصندوق أن هؤلاء النساء "يحتجن إلى رعاية صحية وحماية عاجلة"، وحث جميع الأطراف على "التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

هذا ودوت انفجارات واندلعت حرائق في منطقة تل الهوى جنوب غرب قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية مكثفة.

كما استهدفت الغارات الأحياء الشرقية لمدينة غزة وحي الزيتون (جنوب) والشجاعية (شرق) وشمال غرب المدينة.

وأغار الطيران الإسرائيلي على منطقة قيزان النجار في خان يونس جنوب غزة، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل ضوئية في أجواء شمال قطاع غزة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاثنين، إن الدول التي تدعم الاحتلال في عدوانه شريكة في قتل الأطفال والنساء والمدنيين.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في بيان إن الاحتلال قتل أكثر من ألف طفل خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، ووصف ذلك بأنه "سلوك نازي وجريمة حرب مكتملة الأركان، ما يستدعي موقفا واضحا من كل المؤسسات الدولية".

على صعيد آخر، نقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية عن مصدر أمني أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي، جنوب قطاع غزة، الاثنين، لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويعتبر معبر رفح الحدودي نقطة العبور الوحيدة بين مصر وقطاع غزة، وقال المصدر إنه سيتم فتح المعبر لبضع ساعات يوم الاثنين ثم إغلاقه مرة أخرى في وقت متأخر من بعد الظهر، ولم يتم تحديد الأوقات الدقيقة للفتح والإغلاق.

وقال المصدر إن عملية الإجلاء قد تشمل المصريين العالقين في غزة.

وأضاف المصدر أن "إسرائيل" ستنشر أطقما من الصليب الأحمر لتفتيش شحنات المساعدات التي تتدفق إلى الجانب الفلسطيني عبر الحدود.

وقال المصدر إن القوات العسكرية في مدينتي العريش والشيخ زويد بشمال سيناء اقتربت من الحدود في وقت متأخر من الأحد استعدادا لفتحها.