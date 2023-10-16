انت الأن تتابع خبر حقيقة الهدنة الإنسانية في غزة وفتح معبر رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيتم الإعلان عن وقف إطلاق نار إنساني جنوبي قطاع غزة، الإثنين، لمدة تستمر نحو 5 ساعات، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة أن وقف إطلاق النار سيبدأ في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وسيسمح لبعض سكان القطاع بالمغادرة إلى مصر عبر معبر رفح، وسيسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر المعبر، لتكون هذه هي المرة الأولى منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

لكن أشارت وسائل إعلام اسرائيلية عن مكتب نتنياهو انه لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار ولا ادخال المساعدات الإنسانية لغزة مقابل اخراج الأجانب.

كما اكدت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين مصريين أمنيين أنه تم التوصل لاتفاق مصري إسرائيلي أميركي على وقف مؤقت لإطلاق النار جنوبي غزة يبدأ الساعة التاسعة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

وكانت قناة "إن بي سي" الأميركية نقلت عن مسؤول في السفارة الفلسطينية بواشنطن قوله، إن معبر رفح سيفتح الاثنين بدءا من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، لمغادرة الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما نقلت قناة "إي بي سي" الأميركية عن مصدر أمني، أن فتح معبر رفح سيستمر بضع ساعات، ثم سيغلق مرة أخرى بعد الظهر.

وقال المصدر، إن إسرائيل سترسل فرقا من الصليب الأحمر لتفتيش شحنات المساعدات التي تتدفق إلى الجانب الفلسطيني عبر الحدود.

ونصحت السفارة الأميركية في "إسرائيل" الرعايا الأميركيين في غزة بالاقتراب من معبر رفع المتوقع فتحه اليوم لفترة محدودة.

من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنه لا علم لديه بأي هدنة إنسانية الاثنين.

كان أنتوني بلينكن قد أكد الأحد، أنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى قطاع غزة، وهو الشرط الذي وضعته القاهرة لإتاحة خروج الرعايا الأمريكيين من القطاع عبر معبر رفح.

وقال بلينكن إن معبر رفح سيفتح، وهو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه تل أبيب.

وأضاف: "إننا نضع مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل آلية لإيصال المساعدات لمن يحتاجون إليها"، فيما أولى قوافل المساعدات تنتظر في سيناء فتح المعبر.