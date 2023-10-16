انت الأن تتابع خبر فيديو .. مشاهد إستهداف المقاومة الإسلامية تجمع مدرعات صهيونية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرض الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية مشاهد عملية استهدافها لتجمع مدرعات صهيونية ‫في موقع حانيتا بالصواريخ الموجهة.

هذا وكانت قد أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى ان ضابطا في الجيش الإسرائيلي قُتل الأحد بنيران مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية.

وكان حزب الله اللبناني أعلن أنه هاجم الأحد 5 مواقع إسرائيلية، وقال إنه استهدف مركزا لجيش الاحتلال في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة، وإن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين.‏

وأفادت مصادر عبريّة الأحد نقلًا عن جيش الاحتلال أنّ طيرانه قصف مواقع لحزب الله جنوب لبنان، كما أفادت مصادر لبنانيّة ان الطيران الحربي قصف محيط بلدة الضهيرة وتحديدًا تلة العويضة جنوب لبنان.

وقالت مصادر إنّ حزب الله ردّ بإطلاق قذائف هاون تجاه مستوطنة "المطلة" قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين، بعد دقائق من القصف الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان.

بناء عليه، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين أنه تم تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال الذين يعيشون على مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية.

ويأتي الإعلان عن تفعيل الخطة في وقت تتصاعد فيه المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.