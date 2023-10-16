انت الأن تتابع خبر 2750 شهيداً في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على غزة ارتفع إلى 2750 شهيدا اضافة إلى 9700 مصاب.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة برصاص الاحتلال إلى 58 والمصابين 1250 منذ بدء عملية طوفان الأقصى، وفقا للصحة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الداخلية في غزة، ان أعداد الشهداء في القطاع تتعلق بالحالات التي تم تسجيلها من قبل المستشفيات وهناك مئات الجثث تحت الانقاض.

وأشار الناطق باسم الاونروا إلى ان سكان غزة يشربون مياه ملوثة، مؤكدة انها حذرت من خطورة ذلك.

هذا وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على القطاع، مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة، ما خلف مئات القتلى والجرحى، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.

من جانبه، قال وزير القوات المسلحة البريطاني، الاثنين، إن "إسرائيل" تعد نفسها لتدمير حركة حماس، مضيفا أن العملية ستعتمد على أفضل معلومات الاستخبارات.

وأضاف الوزير البريطاني أن حكومة المملكة المتحدة تتفق مع الرئيس الأميركي جو بايدن على ضرورة القضاء التام على حركة حماس.