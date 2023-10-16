انت الأن تتابع خبر سلسلة غارات على غزة .. وصفارات الإنذار تدوي في مناطق اسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في مدينة غزة.

وتأتي هذه الغارات بعيد قصف مماثل أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين في كل من خان يونس ومخيم النصيرات.

من ناحية ثانية، دوت صفارات الإنذار قبيل ظهر الاثنين في منطقة موديعين بين القدس المحتلة وتل أبيب، وفي بلدات عدة وسط الاراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا وقال الناطق العسكري الاسرائيلي: لا يوجد وقف لإطلاق النار والمعابر مغلقة ونواصل القتال ومهاجمة منظمة حماس.

من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية الاثنين إن استمرار السلوك الإسرائيلي سيجر المنطقة إلى أزمة ويهدد الأمن.

وطالبت الوزارة في بيان بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن ما يحدث في قطاع غزة مثال واضح على جرائم الحرب وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.