انت الأن تتابع خبر الجيش الإسرائيلي: 199 رهينة لدى حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حصيلة جديدة، أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الرهائن لدى حماس يبلغ 199 شخصا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كان الجيش الِإسرائيلي قد أعلن أن هناك 126 رهينة إسرائيلية مؤكدة في غزة.



كما وارتفع عدد القتلى من الأسرى لدى حركة حماس إلى 26 بعد إعلانها السبت عن مقتل 9 أسرى آخرين.

هذا وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في مدينة غزة

وتأتي هذه الغارات بعيد قصف مماثل أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين في كل من خان يونس ومخيم النصيرات.

من ناحية ثانية، دوت صفارات الإنذار قبيل ظهر الاثنين في منطقة موديعين بين القدس المحتلة وتل أبيب، وفي بلدات عدة وسط الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقصفت سرايا القدس، فجر الاثنين، التحشدات العسكرية لجيش الاحتلال بصاروخ القاسم المطور، ويصل طول صاروخ إلى حولي 2 متر ونصف تقريباً، ويُحمل على قاعدة إطلاق محمولة على سيارة ربع نقل.

ورأس الصاروخ يحمل 400 كيلو جرام من مادة الـ "TNT" المتفجرة، فيما يصل مداه إلى قلب مدينة تل أبيب وحال سقوطه سيسبب خسائر فادحة.

من جانبه، قال الناطق العسكري الاسرائيلي: لا يوجد وقف لإطلاق النار والمعابر مغلقة ونواصل القتال ومهاجمة منظمة حماس.

وحذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة في اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت بأن ذلك سيرفع عدد الشهداء المسجلين لدى وزارة الصحة بشكل كبير، وينذر بكارثة بيئية وانتشار للأوبئة بسبب تحلل جثث الشهداء

وقالت الخارجية الإيرانية الاثنين إن استمرار السلوك الإسرائيلي سيجر المنطقة إلى أزمة ويهدد الأمن.

وطالبت الوزارة في بيان بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن ما يحدث في قطاع غزة مثال واضح على جرائم الحرب وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.