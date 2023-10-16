انت الأن تتابع خبر القسام تقصف بن غوريون والجيش الإسرائيلي يعلن: سنرد بحزم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها قصفت ظهر الاثنين مطار بن غوريون قرب تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

وقبيل هذه الضربة الصاروخية، دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة وسط إسرائيل.

من جانبه، قال الناطق العسكري الإسرائيلي الاثنين إن الجيش عزز قواته على الحدود الشمالية وسيرد بحزم وقوة على كل عملية ضده، بحسب تعبيره.

وزعم الناطق الإسرائيلي أن إيران أعطت التوجيهات لـحزب الله اللبناني لتنفيذ هجمات الأحد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وكان حزب الله أعلن أنه هاجم مواقع إسرائيلية عدة قرب الحدود وأوقع قتلى وجرحى إسرائيليين، وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بمقتل ضابط إسرائيلي في إحدى الهجمات التي نفذها مقاتلو حزب الله أمس.

اما فيما يتعلق بفتح معبر رفح وادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، نفى الناطق العسكري الإسرائيلي ما تردد عن التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار جنوبي غزة، قد يسري الاثنين، ويسمح بفتح معبر رفح مؤقتا لتمكين الأجانب من المغادرة، وإدخال مساعدات للقطاع.

وقال الناطق العسكري، إن المعابر مغلقة، وأضاف أن الجيش يواصل القتال ومهاجمة حركة حماس.

وتابع، أن غزة بالنسبة للجيش الإسرائيلي هي مركز القتال ويوجد داخلها من وصفهم بسكان إسرائيل المخطوفين، في إشارة إلى من أُسروا في بداية عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكشف الناطق العسكري الإسرائيلي أنه حتى الآن أُبلغت عائلات إسرائيلية بوجود 199 "مخطوفا" في غزة.