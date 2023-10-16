انت الأن تتابع خبر الاحتلال يرتكب جرائم بحق الصحفيين وأفراد الدفاع المدني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال قوات الاحتلال ترتكب الجرائم بحق كل من ينقل حقيقة الاوضاع في قطاع غزة، وكل من يساعد في تخفيف هذه الازمة الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفي هذا الشأن، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاثنين، أن 11 صحفيا استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، بالإضافة إلى فقدان اثنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

كذلك استشهد الجمعة الماضية، المصور الصحفي في وكالة رويترز عصام عبد الله، في قصف إسرائيلي على سيارة طاقم صحفي بجنوب لبنان.

وفي سياق متصل، أفاد التلفزيون الفلسطيني بمقتل 7 من أفراد الدفاع المدني في غزة، الاثنين، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مقرين في غزة.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إن 5 أفراد من الدفاع المدني قتلوا نتيجة قصف مقرهم في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ووصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة القصف بأنه «جريمة تستدعي رداً دولياً عملياً يتناسب مع فداحتها، وتتطلب تدخلاً فورياً من المنظمات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للحماية المدنية، لحماية طواقم الدفاع المدني وإمدادهم بالمعدات المطلوبة».