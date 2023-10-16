انت الأن تتابع خبر الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاستقبال بايدن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى ان هناك استعدادات تجري في "إسرائيل" لاستقبال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أو الخميس المقبل.

وكان مصدر مطلع قد أفاد الأحد بأن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام بايدن بزيارة "إسرائيل" في وقت قريب بدعوة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

من ناحية ثانية، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عاد الاثنين إلى "إسرائيل" بعد جولة شملت الأردن والإمارات والسعودية والبحرين وقطر ومصر.

وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منها بين لاهيا وحي التفاح وحي الشجاعية.

وأكدت وزارة الداخلية في غزة سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة راضي في مخيم النصيرات وسط القطاع.

من ناحيته، قال المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة إن هناك كارثة في غزة في ظل القصف الإسرائيلي المستمر.

وأشار المتحدث إلى انقطاع إمدادات المياه والغذاء والدواء عن السكان المحاصرين.

وفي هذا الشأن، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين، على رفض بلاه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

أما المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال سامح شكري، إن "إسرائيل" لم تسمح مع الأسف حتى الآن بإدخالها إلى غزة.