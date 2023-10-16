السلطات الإسرائيلية تحذر

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رياض - احمد صلاح - أصدرت السلطات الإسرائيلية تحذيرا من تسلل محتمل لعناصر مسلحة عند بلدة المطلة قرب الحدود مع لبنان، وهو ما نفاه جيش الاحتلال، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن الأحد أن مقاتليه هاجموا 5 مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل بالأسلحة الرشاشة، في حين أعلن الاحتلال جرح 8 إسرائيليين في الجليل الغربي 4 منهم بحالة خطرة.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مواقع له على الحدود مع لبنان تعرضت للقصف للمرة الرابعة الأحد في حين قال حزب الله إنه استهدف مركزا لجيش الاحتلال في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة، وإن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.‏

من ناحية ثانية، قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الإثنين إنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط لدعم المفاوضات التي تسعى لإيصال مساعدات لقطاع غزة المحاصر.