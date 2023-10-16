انت الأن تتابع خبر غزة: 1000 شهيد تحت الأنقاض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت وزارة الداخلية في قطاع غزة الاثنين، من كارثة بيئية وإنسانية في ظل وجود أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل.

وبحسب مصادر فلسطينية، قالت الوزارة في بيان، "في اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة"، مشيرة الى أن هذا العدد من الجثامين "سيرفع عدد الشهداء المسجلين لدى وزارة الصحة بشكل كبير، وينذر بكارثة بيئية وانتشار للأوبئة".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2750 شهيدا وأكثر من 9700 مصاب في القطاع.

وأضافت، إن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل الى 58 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 1250 مصابا منذ بدء عملية " طوفان الأقصى".

ولليوم العاشر على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.