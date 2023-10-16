انت الأن تتابع خبر مسؤول في غزة:عودة إمدادات المياه أكاذيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى مدير إدارة المياه في قطاع غزة منذر شبلاق في حديث لـCNN الاثنين، الأخبار التي تحدثت عن إعادة إسرائيل إمداد غزة بالمياه.



وقال شبلاق: "أنفي بشدة الأخبار التي تحدثت عن إمداد قطاع غزة بالمياه، هذه ادعاءات غير صحيحة وهي أكاذيب".



وتأتي تصريحاته بعد يوم من تصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـCNN أن إسرائيل قامت بتزويد جنوب غزة بالمياه.



وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأحد، إلى إن إسرائيل أعادت المياه إلى جنوبي غزة، وفقا لنظرائه الإسرائيليين.



وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد صرح أن معظم سكان غزة لا يمكنهم الحصول على المياه.



من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه لم تتخذ السلطات الإسرائيلية موقفا لإدخال المساعدات من معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة، مشيرا إلى أنه لا جديد حول إعادة فتح معبر رفح.