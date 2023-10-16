انت الأن تتابع خبر كتائب القسام تقصف أسدود وبئر السبع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" قصف أسدود وبئر السبع بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين.



وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت قصفها مطار "بن غوريون" في تل أبيب في وقت سابق من اليوم الاثنين بالصواريخ.



ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا بالطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية منذ هجوم حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، الذي قتل خلاله وأسر المئات، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.



وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث شن الجيش غارات مكثفة على العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.