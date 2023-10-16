5 شهداء وإصابة 15 آخرين بقصف منزل في رفح

انت الان تتابع خبر5 شهداء وإصابة 15 آخرين بقصف منزل في رفح والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا دون سابق إنذار في رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية، حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات، وردا على العملية أعلنت إسرائيل عن عملية عسكرية على القطاع وفرضت حصارا على غزة وتم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود. وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر ليومه العاشر على التوالي، عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2750 شهيدا ونحو 9700 جريح في القطاع، و58 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية، أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد على 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.