انت الأن تتابع خبر حقيقة مقتل 4 إسرائيليين طعنا في دبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين:إن هناك اشتباها بعملية طعن في دبي بالإمارات العربية المتحدة ضد إسرائيليين.

وأشارت المصادرالعبرية ، إلى حدوث عملية طعن مفاجئة في الإمارات وتحديدا في دبي، أدت لوفاة 4 إسرائيليين في إحصائية أولية، بينما قامت السلطات الإماراتية بإلقاء القبض على الفاعل.

ومن جهتها، نفت شرطة دبي، الثنين، ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي.

وأكدت الشرطة أن أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات.

كما دعت شرطة دبي الجميع لـالاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة.