انت الأن تتابع خبر صواريخ حماس فوق مبنى الكنيست وفرار نتنياهو والنواب .. فيديو وصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فرّ أعضاء الكنيست الإسرائيلي من قاعة الكنيست بعد رشقة صاروخية قادمة من قطاع غزة.

واوضحت مصادر أنه بعد دقائق من خطاب نتنياهو انطلقت رشقات صاروخية ثقيلة من قبل كتائب القسام تجاه القدس و"تل أبيب".

ودوت انفجارات ضخمة في مدينة القدس وانطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب بعد هجوم صاروخي كبير من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إخلاء الكنيست بعد إطلاق الصواريخ في وقت كان فيه أركان الحكومة الإسرائيلية مجتمعين في القدس، وجرى إنزال كافة الوزراء ورئيسهم بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومنطقة غوش دان والقدس.



واوضحت مصادر أنه بعد دقائق من خطاب نتنياهو انطلقت رشقات صاروخية ثقيلة من قبل كتائب القسام تجاه القدس و"تل أبيب"." />