انت الأن تتابع خبر أمريكا:السعودية لم تعلّق مسار التطبيع مع إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي جراهام: إن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي سيتوجهون للشرق الأوسط في الأيام المقبلة لدعم مفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل.



واضاف جراهام لشبكة "إن بي سي نيوز": "سنتوجه إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في الأيام المقبلة مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ".



مضيفا أن "السعي لتحقيق السلام والتطبيع بين السعودية وإسرائيل مستمر، وهناك رغبة لدى الجانبين للمضي قدما في جهود التطبيع".



وكانت وسائل إعلام مؤثرة قد أشارت إلى أن الرياض قررت تعليق عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل على خلفية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.



وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.