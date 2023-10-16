انت الأن تتابع خبر 2000 جندي أمريكي لدعم التوغل الإسرائيلي البري في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خصصت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، 2000 جندي لدعم أي توغل بري إسرائيلي، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن القوات الأميركية ستقدم المشورة لإسرائيل دون أي دور قتالي.

وفي نفس السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الحرب ستكون طويلة وكبيرة وثمنها سيكون باهظا.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلت عن ضباط إسرائيليين تأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة «لأسباب تخص الطقس»، في حين أرجع خبراء التأجيل إلى «التكلفة الثقيلة» التي ستتكبَّدها إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن المخطَّط الأوّلي للهجوم البري على غزة كان في نهاية الأسبوع، وقال لها 3 مسؤولين إسرائيليين كبار، لم تذكُر أسماءهم، إن هذا سيتأجَّل لأيام.