انت الأن تتابع خبر الإعلام العبري: حزب الله أقوى منظمة في العالم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت وسائل الإعلام عبرية، الإثنين، إن "هناك من يتحدث عن أن الأمر يتعلق بأهم قوة نيران في العالم، إنها أقوى منظمة حرب في العالم، أي قوة صاروخية تمتلك 160 - 200 ألف صاروخ".

ويتابع المسؤولون الإسرائيليون تصريحات حزب الله "بحذر وقلق"، إذ قال مراسل "القناة الـ12" الإسرائيليىة إنه "يجب الإنصات إلى ما يقوله مسؤولو حزب الله والمسؤولون الإيرانيون".

وتتزامن تصريحات الإعلام الإسرائيلي مع استمرار ملحمة "طوفان الأقصى" والتصعيد في شمالي فلسطين المحتلة، وزيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لبنان وسوريا وقطر، ولقائه الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، ومسؤولين فلسطينين، وتأكيده أن "وقت الحلول السياسية ينفد، وتوسع الحرب إلى جبهات أخرى قد يصير حتمياً".

وعبّرت "القناة الـ12" عن القلق الإسرائيلي بشأن طبيعة رد حزب الله، قائلةً إنه "إذا لم يرد حزب لله الآن على إسرائيل، فماذا عن مستقبلنا في ظل وجود قوة صاروخية لا مثيل لها في العالم".

وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إنه "يبدو أن حزب الله يحاول التشويش، ومنع خطط إسرائيل بشأن عملية برية في غزة".

واعترف وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأنّ شنّ حربٍ في الجبهة الشمالية ليس من مصحلة "إسرائيل"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".